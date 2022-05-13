В США одобрили пакет мер по облегчению долгового бремени Украины

Палата представителей США в среду, 11 мая, приняла четыре законопроекта, связанных с ситуацией в Украине. Об этом сообщает Лига со ссылкой на издание The Hill .

В США одобрили пакет мер по облегчению долгового бремени Украины

Что известно о законопроектах

Один из них направлен на облегчение долгового бремени Украины. Конгрессмены предложили американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, приостановление платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставление финансовой помощи Украине на льготных условиях.

Второй законопроект, который поддержала Палата представителей США, направлен на максимальную изоляцию роSSийских представителей в международных организациях.

Конгрессмены хотят, чтобы россиян отстранили от участия в заседаниях и любых мероприятиях на уровне Большой двадцатки, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и т. д.

Палата представителей также уточнила правила соблюдения санкций против РоSSии и Белоруссии иностранными юридическими лицами, принадлежащими или контролируемыми американскими институциями.

И наконец, принят закон, запрещающий министру финансов США участвовать в операциях, предусматривающих обмен специальными правами заимствования (SDR), принадлежащими РоSSии или Белоруссии.

Напомним

Согласно данным Международного валютного фонда, Украина ежемесячно нуждается в финансовой помощи в размере $5 млрд, чтобы поддерживать свою экономику. Первоочередной задачей является поиск способов восполнить этот пробел в следующие три месяца.

Министерство финансов Украины прогнозирует рост дефицита государственного бюджета с $2,7 млрд в марте до $5?8 млрд в апреле и мае.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ЕИБ поддержал план восстановления Украины на несколько триллионовГлава ЕИБ поддержал план восстановления Украины на несколько триллионов
Польша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентамиПольша предупредила беженцев из Украины, что государственную помощь на детей могут потребовать вернуть с процентами
Мадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из УкраиныМадонна передаст част денег от продажи NFT-коллекции для помощи детям из Украины
Потери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSEПотери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSE
Доллар для Украины выпустили в США: эксклюзивные фотоДоллар для Украины выпустили в США: эксклюзивные фото
ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины до 30%ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины до 30%
Украденное из Украины зерно уже в Средиземном море: в разведке выяснили, куда его везутУкраденное из Украины зерно уже в Средиземном море: в разведке выяснили, куда его везут
Еврокомиссия выпустит долговые бумаги для финансовой поддержки Украины — PoliticoЕврокомиссия выпустит долговые бумаги для финансовой поддержки Украины — Politico
США остановит часть пошлин на импорт стали из УкраиныСША остановит часть пошлин на импорт стали из Украины
Цены на аренду жилья на западе УкраиныЦены на аренду жилья на западе Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости