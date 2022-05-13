В США одобрили пакет мер по облегчению долгового бремени Украины

Палата представителей США в среду, 11 мая, приняла четыре законопроекта, связанных с ситуацией в Украине. Об этом сообщает Лига со ссылкой на издание The Hill .

Что известно о законопроектах

Один из них направлен на облегчение долгового бремени Украины. Конгрессмены предложили американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, приостановление платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставление финансовой помощи Украине на льготных условиях.

Второй законопроект, который поддержала Палата представителей США , направлен на максимальную изоляцию роSSийских представителей в международных организациях.

Конгрессмены хотят, чтобы россиян отстранили от участия в заседаниях и любых мероприятиях на уровне Большой двадцатки, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и т. д.

Палата представителей также уточнила правила соблюдения санкций против РоSSии и Белоруссии иностранными юридическими лицами, принадлежащими или контролируемыми американскими институциями.

И наконец, принят закон, запрещающий министру финансов США участвовать в операциях, предусматривающих обмен специальными правами заимствования (SDR), принадлежащими РоSSии или Белоруссии.

Напомним

Согласно данным Международного валютного фонда, Украина ежемесячно нуждается в финансовой помощи в размере $5 млрд, чтобы поддерживать свою экономику. Первоочередной задачей является поиск способов восполнить этот пробел в следующие три месяца.

Министерство финансов Украины прогнозирует рост дефицита государственного бюджета с $2,7 млрд в марте до $5?8 млрд в апреле и мае.