Світовий банк схвалив новий пакет допомоги для України: скільки виділять і на що витратимо
Кошти виділяють на дві програми.
Світовий банк схвалив виділення $610 млн на задоволення невідкладних потреб України. Про це
Новий пакет включає, зокрема, додаткове фінансування для підтримки основних державних послуг. Додаткові $500 млн кредитних коштів МБРР на реалізацію проекту PEACE допоможуть Уряду України профінансувати видатки, пов'язані з виплатою допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями, комунальних платежів тощо.
Окремий пакет передбачає кошти на підтримку системи охорони здоров'я: «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (HEAL Ukraine)». Очікується, що він покращить та зміцнить систему первинної медичної допомоги; задовольнить зростаючі потреби у наданні послуг з психічного здоров’я та реабілітації викликаних війною; відновить та посилить надання послуг у лікарнях, які мають обмежені можливості; та підтримає розвиток потенціалу ключових закладів охорони здоров’я.
Початкове фінансування даного проекту включає кредит МБРР у розмірі €100 млн, який забезпечений гарантією Уряду Іспанії, та грант Глобального фонду з фінансування програм для жінок, дітей та підлітків (GFF) у розмірі $10 млн дол. США. Очікується, що загальний обсяг фінансування проекту зросте до рівня $500 млн, починаючи з гранту у $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).