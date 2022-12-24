Світовий банк схвалив новий пакет допомоги для України: скільки виділять і на що витратимо

Світовий банк схвалив виділення $610 млн на задоволення невідкладних потреб України. Про це повідомляється у вівторок на сайті організації.

Новий пакет включає, зокрема, додаткове фінансування для підтримки основних державних послуг. Додаткові $500 млн кредитних коштів МБРР на реалізацію проекту PEACE допоможуть Уряду України профінансувати видатки, пов'язані з виплатою допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями, комунальних платежів тощо.

Окремий пакет передбачає кошти на підтримку системи охорони здоров'я: «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя (HEAL Ukraine)». Очікується, що він покращить та зміцнить систему первинної медичної допомоги; задовольнить зростаючі потреби у наданні послуг з психічного здоров’я та реабілітації викликаних війною; відновить та посилить надання послуг у лікарнях, які мають обмежені можливості; та підтримає розвиток потенціалу ключових закладів охорони здоров’я.