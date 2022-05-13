В Финляндии готовятся к остановке поставок газа из РФ уже в ближайшие дни

В финском правительстве ожидают, что РоSSия прекратит поставки газа в страну уже в ближайшие дни. Местные депутаты считают, что намерение Финляндии вступить в НАТО станет поводом для мести со стороны РФ .

Как сообщает издание Iltalehti , финские чиновники были готовы к встречным мерам со стороны страны-агрессора, которая неоднократно угрожала соседу из-за возможного вступления в НАТО. Однако ожидалось, что остановка поставок роSSийского газа состоится 23 мая – в день, когда финская сторона должна произвести очередной расчет за топливо. Поскольку местные власти не собираются выполнять требование Кремля по выплатам за энергоносители в рублях, то решение «Газпрома выглядит очевидным. Но после того, как президент и премьер-министр Финляндии официально объявили о намерении вступить в Альянс, «месть» РоSSии может ускориться. Так считают депутаты парламента Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо.