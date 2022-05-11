Цены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питания

Цены на продукты питания в Украине значительно выросли. Инфляция в прошлом месяце составила 16,4% против 13,7% в марте. Узнай, что максимально подорожало в нашей стране.

Цены в Украине выросли на 22%: какие продукты подорожали больше всего

Украинцы заметили, что стоимость многих товаров с началом войны с Россией резко увеличилась. Больше всего подорожало топливо – на 29,6% и продукты питания - на 22,4%. Цены в особенности взлетели на хлеб и овощи.

Цены на обувь и одежду в сравнении с апрелем прошлого года снизились на 6,1% Соответствующие данные представила Государственная служба статистики (Госстат). С начала текущего года рост цен составил 10,9%, а за месяц – на 3,1%.

Цены в Украине выросли на 22%: какие продукты подорожали больше всего

Эксперты сообщили о том, как в мае подорожали продукты питания по сравнения с прошлым месяцем. Хлеб и хлебопродукты прибавили в цене 26,3%, макаронные изделия – 24,3%, овощи – 67,2%, фрукты – 23,5%, сливочное масло – 23,9%.

Рост цен на остальные продукты составил 13-22%. Исключением оказались лишь яйца. Их стоимость неожиданно упала на 25,1%.

На прошлой неделе выяснилось, что в Украине должны снизиться цены на подсолнечное масло. Узнай, что повлияет на стоимость популярного продукта.


Ловіцька Леся, Тудей

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