В Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - Шурма

Будет создан дополнительный стратегический запас, который оккупантам не удастся разбомбить и уничтожить, заверили в ОП.

Все больше АЗС будут открываться и реализовывать горючее, ведь в Украину сегодня доставляют достаточно бензина и дизеля, чтобы удовлетворять ежедневную потребность граждан.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

"Я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие для того, чтобы мы могли насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть более защищенными от действий врага", – подчеркнул Шурма.

Заместитель руководителя ОПУ добавил, что в государстве будет создан дополнительный стратегический запас топлива, который будет невозможно разбомбить и уничтожить. Он обеспечит наличие нефтепродуктов на месяцы вперед.

"Фактически нам приходится с нуля выстраивать инфраструктуру поставок нефтепродуктов через наши западные границы, от наших западных партнеров", – рассказал Шурма.

Он напомнил, что захватчики целенаправленно с первого дня вторжения в Украину уничтожают отечественную топливную инфраструктуру. Это разбомбленный Кременчугский НПЗ (крупнейший производитель нефтепродуктов), а также десятки нефтебаз. Также остановлены поставки из Мозырского НПЗ и перекрыто Черное море, которое являлось значительным каналом поставки дизеля и бензина.

Ростислав Шурма сообщил, что в мирное время украинцы использовали ежемесячно около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. При нынешней сложной ситуации имеющаяся железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в Восточной Европе пока не способны логистически справиться с ввозом такого объема нефтепродуктов.

"Объемы импорта увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках", – добавил Шурма.

Напомним, в конце апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что проблему дефицита горючего правительство решит в течение одной-двух недель.