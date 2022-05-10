Украина вынужденно остановила часть транзита роSSийского газа в Европу – заявление ОГТСУ

ООО "Оператор ГТС Украины" вынуждено приостановить транзит газа через ГИС "Сохрановка" в результате вмешательства оккупационных сил в технологические процессы. Об этом заявляет Оператор газотранспортной системы Украины.

«Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», находящиеся на оккупированной территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС «Новопсков» и другими активами, расположенными на временно оккупированных роSSийскими захватчиками территориях. Кроме того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

В компании подчеркнули, что действия роSSийских военных согласно действующему транзитному контракту являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), которые делают невозможным выполнение обязательств на точке соединения ГВС «Сохрановка», а также пограничной компрессорной станции «Новопсков».

«С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 приемки газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», - сообщили в ОГТСУ.

При этом для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

Отмечается, что компания неоднократно сообщала ПАО «Газпром» об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией , и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы.

Напомним, Оператор ГТС ранее уже предупреждал о возможности приостановки транзита через ГИС «Сохрановка». В частности, в апреле было зафиксировано вмешательство роSSийских военных в операционную работу компрессорной станции «Новопсков» в Луганской области.

Через КС «Новопсков» проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции (ГИС) «Сохрановка».