WSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительными

Прекращение обращения всех стодолларовых купюр создаст большее политическое давление на Кремль, чем все санкции, информирует ZN.ua.

Санкции почти никак не отразились на большинстве россиян. Но есть кое-что, что Минфин США может сделать, чтобы создать реальное политическое давление на режим Владимира Путина. Это немедленное прекращение обращения всех банкнот номиналом в 100 долларов в РоSSии.

Об этом в статье для Wall Street Journal пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Коуналакис. Он отмечает, что россияне не инвестируют в пенсионные фонды. Вместо этого как богатые, так и рядовые граждане РоSSии пытаются защитить свои сбережения, покупая доллары США. Неустойчивость рубля сильно контрастирует со стабильностью и защищенностью американской валюты. И на протяжении многих лет россияне больше всего предпочитали купюры номиналом 100 долларов. По состоянию на 2019 год на территории РоSSии было 300 килограммов таких купюр, спрятанных в матрасы и другие домашние тайники. Это примерно 31,5 миллиарда долларов.

Проблемы с валютой всегда вызывали панику в РоSSии. В 1996 году решение Вашингтона изменить дизайн стодолларовой банкноты, чтобы ее было труднее подделать, испугало россиян. Они боялись, что их сбережения вдруг превратятся в бумагу. Люди стали отказываться принимать купюры старого образца. В те времена у россиян на руках было больше долларов, чем любой другой валюты. И большинство этих зеленых банктонов имели номинал 100. Тогда, в 90-х, Минфин США ничего не говорил об отзыве долларов старого образца. Но многие роSSийские банки отказывались их принимать или требовали дополнительную комиссию за обмен.


Лесь Димань, ZN.ua

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