Санкции почти никак не отразились на большинстве россиян. Но есть кое-что, что Минфин США может сделать, чтобы создать реальное политическое давление на режим Владимира Путина. Это немедленное прекращение обращения всех банкнот номиналом в 100 долларов в РоSSии.

Об этом в статье для Wall Street Journal пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Коуналакис. Он отмечает, что россияне не инвестируют в пенсионные фонды. Вместо этого как богатые, так и рядовые граждане РоSSии пытаются защитить свои сбережения, покупая доллары США . Неустойчивость рубля сильно контрастирует со стабильностью и защищенностью американской валюты. И на протяжении многих лет россияне больше всего предпочитали купюры номиналом 100 долларов. По состоянию на 2019 год на территории РоSSии было 300 килограммов таких купюр, спрятанных в матрасы и другие домашние тайники. Это примерно 31,5 миллиарда долларов.