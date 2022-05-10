WSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительными
Прекращение обращения всех стодолларовых купюр создаст большее политическое давление на Кремль, чем все санкции, информирует
Санкции почти никак не отразились на большинстве россиян. Но есть кое-что, что Минфин США может сделать, чтобы создать реальное политическое давление на режим Владимира Путина. Это немедленное прекращение обращения всех банкнот номиналом в 100 долларов в РоSSии.
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Проблемы с валютой всегда вызывали панику в РоSSии. В 1996 году решение Вашингтона изменить дизайн стодолларовой банкноты, чтобы ее было труднее подделать, испугало россиян. Они боялись, что их сбережения вдруг превратятся в бумагу. Люди стали отказываться принимать купюры старого образца. В те времена у россиян на руках было больше долларов, чем любой другой валюты. И большинство этих зеленых банктонов имели номинал 100. Тогда, в 90-х, Минфин США ничего не говорил об отзыве долларов старого образца. Но многие роSSийские банки отказывались их принимать или требовали дополнительную комиссию за обмен.