Нацбанк ослабил и уточнил валютные ограничения

НБУ в вопросах купли-продажи валюты возвращается в свой обычный режим, информирует ZN.ua.

Национальный банк сообщил, что с 10 мая текущего года вступит в силу ряд изменений в отношении валютных ограничений. Об этом говорится в сообщении НБУ со ссылкой на соответствующее постановление.

Регулятор уточняет, что речь идет о таких ограничениях:

  • трансграничные переводы.

Иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины согласно условиям их размещения. Также НБУ разрешил производить переводы за границу с целью выплаты алиментов;

  • расчеты за границей.

Временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, осуществляемым с использованием карт, эмитированных украинскими банками. Соответствующие изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины.

Обращаем внимание, что изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они и дальше могут осуществляться без ограничений;

  • сделки НБУ по продаже и покупке валюты.

НБУ прекращает проведение ежедневных безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США. Они будут осуществляться как на условиях “тогда (в обычном режиме), так и на условиях “том” (только для удовлетворения потребностей обороны). То есть, НБУ возвращается к своей обычной практике, поскольку до начала масштабной войны на территории Украины центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

Также определено, что банк сможет проводить операции с Национальным банком по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения к НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.


Середа Елена, ZN.ua

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