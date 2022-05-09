Цены на клубнику в Украине идут на спад

В Украине за одну неделю клубника местных производителей подешевела в среднем на 30%. Об этом рассказали эксперты EastFruit.

В частности, украинские производители сейчас предлагают оптом клубнику по цене 100-130 гривен за килограмм.

В чем причина снижения цен? Эксперты говорят, что на рынке стало заметно больше клубники из южных районов Украины. Кроме того, спрос на эту ягоду в нынешнем году меньше, чем в предыдущие годы. Дело в том, что большое количество женщин и детей выехали за границу в поисках безопасного убежища, а именно они являются основными потребителями клубника.

Существует и третий фактор, который заставляет украинских производителей снижать цену на клубнику. Дело в том, что в Украину увеличились поставки этой ягоды из-за границы. В первую очередь из Греции и Турции. Стоит такая ягода в опте не более 150 гривен за килограмм.

Эксперты EastFruit считают, что в конце мая цены на клубнику еще больше снизятся. Именно в конце мая появится первая грунтовая клубника.

Напомним, ранее агроном Ирина Кобринец заявила, что в 2022 году в Украине, несмотря на то, что роSSийские оккупанты временно захватили некоторые районы Херсонской и Запорожской областей, не будет дефицита клубники.