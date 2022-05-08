РоSSия вывозит масло с оккупированных территорий, - Денисова

Масло должно быть отгружено за границу.

РоSSия вывозит масло с оккупированных территорий, - Денисова
Фото: Xcook.info

РоSSийские захватчики ограбили Пологовский маслоэкстракционный завод на временно захваченной территории Запорожской области и вывозят оттуда масло, которое должно было быть отгружено за границу. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

РоSSийские захватчики похищают украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод. Оттуда вывозят масло. Его предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, уже испытывающим недостаток высококачественной украинской продукции”, - отметила Денисова.

По ее словам, до оккупации Пологовский маслоэкстракционный завод был одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий района.

Омбудсмен напомнила, что похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением, согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда. И обратилась в Комиссию ООН.

Отметим, что Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала русской военной агрессии экспорт остановился. В Европе уже готовятся к дефициту этого продукта.

Напомним, по данным МинАП, РоSSия также украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях. 27 тысяч тонн зерна она пыталась продать Египту.

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