В Украине резко подскочила цена реализации газа

На более чем 200 долларов за тысячу кубометров.

В Украине резко подскочила цена реализации газа
© Главком

Фактическая цена реализации природного газа в Украине в апреле составила 35 932,9 грн., или 1 228,3 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает Директорат по развитию реального сектора экономики Минэкономики.

В марте этот показатель был 29390,8 гривен или 1004,6 долларов.

А в феврале средняя цена импортного газа составила 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, правительство не намерено поднимать тарифы для населения, ни на электроэнергию, ни на газ.

По материалам: Минэкономики /

Лия Ильченко, ZN.ua

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