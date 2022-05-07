Новостей.COM ⇒
2022-05-07
В Украине резко подскочила цена реализации газа
На более чем 200 долларов за тысячу кубометров.
© Главком
Фактическая цена реализации природного газа в Украине в апреле составила 35 932,9 грн., или 1 228,3 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом
В марте этот показатель был 29390,8 гривен или 1004,6 долларов.
А в феврале средняя цена импортного газа составила 29550,3 грн, или 1010,1 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, правительство не намерено поднимать тарифы для населения, ни на электроэнергию, ни на газ.
Лия Ильченко, ZN.ua