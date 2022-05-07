РоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через Африку

Усиление влияние РФ в Африке может закончиться политическим и даже военным давлением, информирует ZN.ua.

РоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через Африку

РоSSийские инвесторы заинтересовались строительством трубопровода, по которому должен будет поступать природный газ из Нигерии в Марокко и далее в Европу. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимипре Силву.

Министр отметил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ "через множество африканских стран до самого края континента", где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны приступит к реализации проекта до мая 2023 года.

До сих пор об интересе роSSийских инвесторов к газопроводу Нигерия-Марокко ничего не говорилось, указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев:"С другой стороны, учитывая, что газопровод на протяжении большей своей части планируется проводить под водой, участие в его строительстве роSSийских компаний, обладающих соответствующими компетенциями, вполне логично, — считает специалист. — В РоSSии накоплен большой опыт строительства подводных газопроводов, и эти компетенции должны применяться, в противном случае они будут постепенно утрачиваться".

"РоSSийское влияние в Африке увеличивается, и вполне логично допустить роSSийское участие в проекте газопровода Нигерия — Марокко", - отмечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Однако "коллективный Запад" стремится максимально ограничить РоSSию в ее участии в международных проектах, отмечает Коптев. При этом Nigeria Morocco Gas Pipeline как раз призван снизить зависимость Европы от поставок роSSийского газа. "Какая составляющая возобладает — вопрос. Но нельзя исключать, что упоминание роSSийских инвесторов — лишь игра нигерийцев, которые таким образом хотят получить лучшие условия от западных партнеров".

В случае же вхождения роSSийской стороны в проект африканского газопровода ее участие может проявиться в политическом и даже, не исключено, в военном аспекте, допускает Колташов.


Середа Елена, ZN.ua

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