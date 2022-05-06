В ближайшие годы мир не сможет заменить украинскую аграрную продукцию, – Минагрополитики

Украина экспортировала в среднем 50 млн. тонн аграрной продукции в год.

У стран мира нет альтернативы украинской аграрной продукции в тех объемах, которые экспортировала наша страна.

Об этом в эфире национального телемарафона #UAразом подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Мы поставляли 10% мирового экспорта пшеницы, более 15–20% ячменя, более 50% подсолнечного масла. Из Украины в среднем экспортировалось 50 млн. тонн аграрной продукции. В рекордные годы этот показатель доходил даже до 65 млн. тонн. Сегодня нет возможности найти альтернативу таким объемам и заменить нашу продукцию. Это невозможно сделать физически, даже в перспективе ближайших 3–5 лет», – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, в связи с блокировкой портов Одессы и Николаева Украина может сегодня экспортировать 15–20% довоенных показателей. Что уже привело к существенному росту цен на сельскохозяйственную продукцию и ее физическому дефициту по всему миру, особенно в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Если ситуация с войной и блокировкой портов будет продолжаться, то страны этих регионов в принципе не будут иметь зерна, а это значит голод.

Напомним, шесть украинских портов не смогут принимать судна из-за вооруженной агрессии РФ . В обычном режиме работают только дунайские порты.

В мирное время более 75% наружного товарооборота страны происходило конкретно через морские пути. Через порты, которые сейчас либо закрыты, либо заблокированы, проходило более 90% от общего товарооборота. Порты Дуная способны обеспечить 10% товарооборота, сейчас Мининфраструктуры принимает меры по увеличению их мощности.

К слову, в KSE Institute посчитали, что потери украинского бизнеса от войны составляют около 10 млрд долларов.