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2022-05-05
Почти половина жителей РФ уже экономит абсолютно на всем, начали отказываться даже от алкоголя
В целом экономить стали 80 процентов россиян.
© pixabay/frantisek_krejci
Текущей весной россияне перешли в режим тотальной экономии. Это следует из результатов исследования, которое опубликовано роSSийским информагентством
"Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем", - говорится в исследовании.
В частности:
- на отпускных поездках в этом году будут экономить 13% опрошенных жителей РоSSии,
- на кафе и ресторанах - 12%,
- продуктах - 9%,
- одежде, обуви и салонах красоты - по 7%,
- технике - 3%,
- мебели - 2%,
- ремонтных работах - 2%,
- алкоголе - 1%".
Согласно результатам опроса:
- треть респондентов уменьшила расходы на 10-20%,
- 21 процент опрошенных - на 5-10%,
- 8 процентов опрошенных - на 20-30%,
- 7 процентов опрошенных стали меньше тратить на 30% и более.
Лия Ильченко, ZN.ua