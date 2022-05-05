Почти половина жителей РФ уже экономит абсолютно на всем, начали отказываться даже от алкоголя

В целом экономить стали 80 процентов россиян.

Почти половина жителей РФ уже экономит абсолютно на всем, начали отказываться даже от алкоголя
© pixabay/frantisek_krejci

Текущей весной россияне перешли в режим тотальной экономии. Это следует из результатов исследования, которое опубликовано роSSийским информагентством ТАСС.

"Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем", - говорится в исследовании.

В частности:

  • на отпускных поездках в этом году будут экономить 13% опрошенных жителей РоSSии,
  • на кафе и ресторанах - 12%,
  • продуктах - 9%,
  • одежде, обуви и салонах красоты - по 7%,
  • технике - 3%,
  • мебели - 2%,
  • ремонтных работах - 2%,
  • алкоголе - 1%".

Согласно результатам опроса:

  • треть респондентов уменьшила расходы на 10-20%,
  • 21 процент опрошенных - на 5-10%,
  • 8 процентов опрошенных - на 20-30%,
  • 7 процентов опрошенных стали меньше тратить на 30% и более.


Лия Ильченко, ZN.ua

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