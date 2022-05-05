"Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем", - говорится в исследовании.



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[url=http://novostey.com/business/news965320.html]Почти половина жителей РФ уже экономит абсолютно на всем, начали отказываться даже от алкоголя - Финансы на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/business/news965320.html>Почти половина жителей РФ уже экономит абсолютно на всем, начали отказываться даже от алкоголя - Финансы на Новостей.COM</a>

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