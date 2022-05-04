Налог в 2% для бизнеса может остаться после войны - Гетманцев

Кабмин может оставить для предпринимателей единый налог в 2% от оборота и после окончания войны с роSSийскими оккупантами. Такую возможность не исключил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

В апреле по инициативе президента Владимира Зеленского предприниматели получили возможность перейти на единый налог в 2% от оборота. Такой возможностью уже воспользовались более 200 000 предприятий. Среди них можно назвать, например, Эпицентр и Новую Линию.

Согласно закону, единый налог в 2% от оборота для предприятий предусматривается только на время военного положения, который ввели после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск на украинскую землю. После войны эту льготу должны отменить.

Однако, оказывается, Правительство рассматривает возможность работы на едином налоге в 2% от оборота и после окончания войны. Это будет зависеть от доходов, поступающих в государственный бюджет. Гетманцев говорит, что также будут учитываться интересы украинских налогоплательщиков.

Когда Правительство Украины примет окончательное решение по этому налогу – пока не известно.

Ранее Гетманцев заявил, что в Украине сейчас, несмотря на войну с роSSийскими оккупантами, нет предпосылок для обесценивания гривны.