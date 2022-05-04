Налог в 2% для бизнеса может остаться после войны - Гетманцев

Кабмин может оставить для предпринимателей единый налог в 2% от оборота и после окончания войны с роSSийскими оккупантами. Такую возможность не исключил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

Налог в 2% для бизнеса может остаться после войны - Гетманцев

В апреле по инициативе президента Владимира Зеленского предприниматели получили возможность перейти на единый налог в 2% от оборота. Такой возможностью уже воспользовались более 200 000 предприятий. Среди них можно назвать, например, Эпицентр и Новую Линию.

Согласно закону, единый налог в 2% от оборота для предприятий предусматривается только на время военного положения, который ввели после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск на украинскую землю. После войны эту льготу должны отменить.

Налог в 2% для бизнеса может остаться после войны - Гетманцев

Однако, оказывается, Правительство рассматривает возможность работы на едином налоге в 2% от оборота и после окончания войны. Это будет зависеть от доходов, поступающих в государственный бюджет. Гетманцев говорит, что также будут учитываться интересы украинских налогоплательщиков.

Когда Правительство Украины примет окончательное решение по этому налогу – пока не известно.

Ранее Гетманцев заявил, что в Украине сейчас, несмотря на войну с роSSийскими оккупантами, нет предпосылок для обесценивания гривны.


Максимов Віталій, Тудей

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