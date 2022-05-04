Полная реструктуризация долгов Украины невозможна, но об отсрочке нужно договариваться

Реструктуризация "коммерческой" части внешнего долга Украины была бы целесообразной.

Тем более, что фактически она уже произошла, стоимость этих ценных бумаг с началом войны упала до 30% от номинальной вместе с какими-либо ожиданиями инвесторов заработать на этих ценных бумагах хоть что-то.

"Даже больше, наши источники говорят: то, что Украина продолжила рассчитываться по этим долгам, очень удивило инвесторов, ведь у нас самый большой форс-мажорный форс-мажор из всех возможных. Да и все возможные последствия подобной реструктуризации, которые обычно заставляют страны избегать подобных операций, с нами уже произошли из-за войны — падение ВВП , инвестиций, закрытие доступа на внешний рынок частных заимствований", — пишет Самаева.

Понятно, что о полноценной реструктуризации, которая должна опираться на четкие макропоказатели и адекватные прогнозы экономического роста, сейчас речь идти не может, — у нас, к сожалению, до завершения войны просто не будет данных, необходимых для подобных расчетов, отмечает автор. Но мы могли бы по крайней мере попросить инвесторов об отсрочке погашения по этим ценным бумагам и, при возможности, о снижении ставки купона на первые послевоенные годы.

"Чутье подсказывает, а источники подтверждают, что в нынешней ситуации, если бы мы попросили об этом, нам бы не отказали. Но просить об этом должен Минфин, и он колеблется, — отмечает Самаева. - Разные люди в министерстве называют разные причины этого нежелания сэкономить деньги для государства".