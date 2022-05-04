Гетманцев рассказал, что Украина может экспортироваться после снятия квот
Квоты на украинскую продукцию отменили ЕС и Великобритания, информирует
Украина сможет расширить список товаров, которые можно поставлять за границу. Это связано с тем, что страны ЕС и Великобритания упразднили квоты на украинскую продукцию. Прежде всего, это касается сельскохозяйственной переработки, продовольственных товаров. Об этом в
«Это решение позволяет нам развить промышленность и производить товары с высокой добавленной стоимостью, которые раньше мы не могли поставлять в Европу. Например, биоэтанол – топливо, являющееся продуктом переработки сельскохозяйственных культур. Если мы можем поставлять его в ЕС без ограничений и пошлин, то у нас появляется возможность дополнительной переработки кукурузы», – пояснил Гетманцев.
По его словам, решение об отмене квот не означает, что украинская продукция сразу заполнит прилавки стран Европы.
«Мы бы очень этого хотели, но это зависит от качества продукции, цены, соответствия европейским стандартам. Это, кстати, вопрос той же коррупции: если сертификация будет происходить у нас с нарушениями, мы потеряем рынок ЕС. Но сегодня этот вопрос уже только в наших руках», – сказал Данило Гетманцев.