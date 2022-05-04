Гетманцев рассказал, что Украина может экспортироваться после снятия квот

Украина сможет расширить список товаров, которые можно поставлять за границу. Это связано с тем, что страны ЕС и Великобритания упразднили квоты на украинскую продукцию. Прежде всего, это касается сельскохозяйственной переработки, продовольственных товаров. Об этом в интервью «Главкому» рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

«Это решение позволяет нам развить промышленность и производить товары с высокой добавленной стоимостью, которые раньше мы не могли поставлять в Европу. Например, биоэтанол – топливо, являющееся продуктом переработки сельскохозяйственных культур. Если мы можем поставлять его в ЕС без ограничений и пошлин, то у нас появляется возможность дополнительной переработки кукурузы», – пояснил Гетманцев.

По его словам, решение об отмене квот не означает, что украинская продукция сразу заполнит прилавки стран Европы.