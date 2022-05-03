В апреле инфляция ускорилась, но остается контролируемой, – глава НБУ

По результатам месяца составила 15,9%. К концу года она может превысить 20%.

В апреле инфляция ускорилась, но остается контролируемой, – глава НБУ
Фото: Національний банк України

По данным НБУ на основе web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам), в апреле 2022 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 15,9%, а к концу года может превысить 20%.

Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в Фейсбуке со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко.

"По оценкам НБУ, на основе web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам), в апреле инфляция составила 15,9%. К концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%, - говорится в сообщении.

Он добавил, что Нацбанк на этом фоне продолжит ряд ограничений, введенных с начала войны, в частности, в части фиксации курса национальной валюты.

«Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен посредством фиксации курса и сохранения части ограничений. Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%», – подчеркнул Кирилл Шевченко.

При этом глава Нацбанка напомнил, что вообще в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.

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