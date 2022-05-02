Компания Баффета сообщила о падении прибыли на фоне экономического спада

30 апреля компания легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway доложила о снижении доходов в первом квартале года, продемонстрировав, что даже она не защищена от падения экономики, пишет CNBC.

Компания Баффета сообщила о падении прибыли на фоне экономического спада
Фото: Getty Images Entertainment | Getty Images

Чистая прибыль компании за этот период составила $5,46 млрд, что на 53% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда Berkshire Hathaway принесла $11,71 млрд.

Операционный доход, включающий доходы, полученные от различных бизнесов, принадлежащих конгромелату, от страхования до коммунальных услуг, остался почти на том же уровне, что и год назад — $7,04 млрд. При этом доход от андеррайтинговой деятельности компании за год упал почти на 94% — с $764 млн до $47 млн.

Доходы сегмента производства, услуг и розничных продаж Berkshire выросли на 15,5% до $3,03 млрд. Доходы железнодорожного бизнеса и сектора коммунальных услуг выросли, но меньшими темпами.

Инвестиционная деятельность

В то же время, инвестиции компании принесли убытки на $1,58 млрд на фоне широкого падения рынка. Однако Баффет всегда рекомендовал акционерам игнорировать колебания такого рода в квартальной отчетности.

«Объем доходов или потерь от инвестиций в любом квартальном отчете обычно не имеет значения. Рассчитанная на его основе прибыль на акцию может быть крайне обманчивой для инвесторов, не очень осведомленных о правилах учета», — прокомментировал Баффет.

Объем выкупа собственных акций компании сократился с $6,9 млрд в прошлом квартале до $3,2 млрд.

В целом, заключает издание, Berkshire в очередной раз показал впечатляющие результаты: акции компании класса A выросли с начала года на 7%, в то время как эталонный индекс S&P 500 за тот же период снизился на 13,3%.

Объем наличных денег и их эквивалентов Berkshire Hathaway, млрд $

Источник: CNBC, отчет Berkshire Hathaway

И хотя запасы наличных денег Berkshire значительно снизились по сравнению с четвертым кварталом, они все еще составляют $106,3 млрд.

Легенда мира инвестиций

Уоррен Баффет возглавил Berkshire Hathaway в 1965 году. С того времени акционеры компании получили более $760 млрд, а среднегодовая доходность акций Berkshire превысила 20%. С 1965 года акции класса, А Berkshire Hathaway (BRK.A) выросли на 4200965%. Инвестор закончил прошлый год в десятке самых богатых людей мира, его состояние составило $109 млрд.

Последним крупным соглашением бизнесмена является покупка 11% бумаг производителя компьютеров HP, сделавшая его крупнейшим акционером компании. Сделка обошлась ему примерно в $4,2 млрд.

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