Нацкомиссия обновила перечень военных облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла очередное решение для работы рынков капитала во время действия военного положения и обновила перечень военных облигаций. Об этом идет речь в сообщении комиссии.

Нацкомиссия обновила перечень военных облигаций
фото: apostrophe.ua

Комиссия разрешила проведение сделок еще с одними государственными ценными бумагами, имеющими международный идентификационный код «UA4000225866».

Как отметили в НКЦБФР, депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Нацбанк, если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.

Документ вступил в силу с 27 апреля 2022 года.

Ранее «Минфин» писал, что НКЦБФР приняла новые сроки представления отчетных данных и сведений для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

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