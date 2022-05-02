Нацкомиссия обновила перечень военных облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла очередное решение для работы рынков капитала во время действия военного положения и обновила перечень военных облигаций. Об этом идет речь в сообщении комиссии.

фото: apostrophe.ua

Комиссия разрешила проведение сделок еще с одними государственными ценными бумагами, имеющими международный идентификационный код «UA4000225866».

Как отметили в НКЦБФР, депозитарные учреждения обязаны отчитываться в Нацбанк, если в их системах проводились учетные операции по государственным ценным бумагам, которые учитываются на агрегированных счетах этих депозитарных учреждений в НБУ.

Документ вступил в силу с 27 апреля 2022 года.

Ранее «Минфин» писал, что НКЦБФР приняла новые сроки представления отчетных данных и сведений для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.