Акции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и утянули за собой индекс Nasdaq

Из-за слабых финансовых результатов трех техногигантов — Amazon, Google и Apple — индекс Nasdaq в апреле просел на 13,3 %, пишет CNBC.

Что напугало инвесторов

С начала 2022 года американские инвесторы начали отказываться от вложений в технологический сектор, опасаясь роста инфляции и повышения процентных ставок. Ситуацию усугубило вторжение РоSSии в Украину в феврале, последовавший за этим рост цен на топливо и постоянная нехватка рабочей силы — все эти факторы стали сказываться на доходах технологического сектора.

В последний раз Amazon и Google переживали подобные события в ноябре 2008 года, когда Amazon потеряла в цене 25,4 % (23,8 % по итогам апреля 2022 г.), а Google — 18,5 % (и 18 % в апреле 2022 г.).

В рекордном замедлении роста выручки Amazon крупнейший онлайн-ретейлер и облачный провайдер обвинил падение онлайн-продаж и растущие издержки.

У Apple рост квартальных доходов составил 9 %, но компания испугала инвесторов проблемами с цепочками поставок и приостановкой производств в Китае из-за связанных с пандемией карантинов и локдаунов — во II квартале неблагоприятные факторы могут обойтись компании в сумму от $4 до $8 млрд. В результате акции Apple подешевели на 4 %.

Alphabet, который владеет Google , расстроила инвесторов замедлением роста — год назад пандемия принесла аномально высокие показатели, а теперь население возвращается на рабочие места.

Негатив трёх крупных игроков вызвал падение индекса Nasdaq, который только за апрель просел на 13,3 %. Здесь снова напрашивается сравнение с кризисом 2008 года: тогда в октябре Nasdaq «сдулся» на 18 %, а в ноябре ещё на 11 %.