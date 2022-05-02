Евро стремится к паритету с долларом США. Что будет с курсом дальше

В прошлый четверг США представили отчетность по ВВП за I квартал 2022 года. По предварительным данным, экономика снизилась на 1,4% при прогнозе роста на 1,1% и увеличении индикатора на 6,9% в IV квартале 2021 года.

Евро стремится к паритету с долларом США. Что будет с курсом дальше

Спад экономики в начале года негативно повлияет на настроения инвесторов. Однако рынок труда чрезвычайно силен, поэтому восстановление ожидается уже в IV квартале нынешнего года. На этом фоне единая европейская валюта относительно доллара США продолжает терять свои позиции. Об этом рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

С другой стороны, в ЕС наблюдается рост потребительской инфляции до максимумов последних 40 лет. Индекс цен производителей промышленных товаров в ФРГ за март вырос в годовом выражении на рекордные 30,9%, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Он заметно поднялся по сравнению с аналогичными показателями 2021 года. По данным статбюро, это был самый высокий рост за всю историю наблюдений. В месячном выражении цены увеличились на 4,2% после подъема на 2,2% в феврале.

В отличие от ФРС, у ЕЦБ отсутствуют возможности повышать учетную ставку, что делает бонды США более привлекательными для инвесторов. Все это приводит к росту спроса на доллар США.

С точки зрения технического анализа, в валютной паре EURUSD наблюдается стабильный нисходящий тренд. На момент написания комментария рядом с уровнем 1,0471 формировалась поддержка. Сопротивление находится на отметке 1,0869, формируя достаточно широкий канал. В данной паре USD менее уязвим, чем EUR, что повышает вероятность сохранения диапазона до конца мая. Однако глобальная тенденция здесь — падающая, и она будет вести котировки в зону паритета между этими валютами.

Цена на газ

После отказа Болгарии и Польши покупать газ за роSSийские рубли его цена в ЕС вновь начала расти. Однако к концу прошедшей недели фьючерсы на поставку газа на хабе в Нидерландах (котируются в EUR/MWh) начали снижаться. Причиной послужили новости о том, что Германия продает этим странам природный газ по реверсу. Предложенная Р Ф схема оплаты поставок в рублях допускает его перепродажу в третьи страны.

С точки зрения технического анализа, во фьючерсе TTF сформировался канал с границами 68,1?194,7 EUR/MWh. Вероятно, до лета газ будет торговаться в этих пределах, если не возникнут новые геополитические риски. Торги в данный момент проходят на относительно небольших объемах и с низкой волатильностью.

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