Долар подешевшав, а євро знову пішов вгору: що відбувається з курсом валют в Україні

Після вчорашнього падіння євро знову почав набирати обертів, а долар трохи подешевшав. Станом на 15 листопада американська валюта коштує в середньому 40,70 грн/долар, а європейська подорожчала до 41,22 грн/євро.

Продати американську валюту в обмінниках на сьогоднішній день у середньому можна за курсом 40,20 грн. за дол., євро – по 40,20 грн. за євро.

Готівковий курс долара у банках у середньому підвищився на 1 копійку у продажу – до 40,7 грн/долар, а у купівлі долар у середньому подорожчав на 2,5 копійки – до 40,2 грн/долар. Євро подорожчав у банках на 5 копійок – до 41,2 грн/євро, а у купівлі виріс на 30 копійок – до 40,3 грн/євро.

У ПриватБанку долар продається за курсом 40,30 грн/долар, євро – по 41 грн за євро. Райффайзен Банк 15 листопада опустив курс продажу долара на 40 копійок – до 40,8 грн/долар. Серед великих банків найвищий курс встановлено у ПУМБі – 41 грн/долар. В Укрексімбанку курс долара складає 40,75 грн/долар. В Ощадбанку курс не змінився – 40,7 грн/долар. В Укргазбанку та Альфа-Банку долар коштує 40,55 грн., в Універсал Банку – 40,5 грн.

Курс євро у ПриватБанку піднявся на 10 копійок – до 41 грн/євро. Стільки ж коштує євро в Райффайзен Банку. Ощадбанк підняв курс європейської валюти до 41,25 грн за євро. Найдорожче євро продається у ПУМБі – по 40,75 грн за євро, а найдешевше у ПриватБанку – по 40 грн за євро.

Нагадаємо, економісти зробили прогноз щодо курсу долара в Україні на наступний рік.