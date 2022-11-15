Долар подешевшав, а євро знову пішов вгору: що відбувається з курсом валют в Україні

Після вчорашнього падіння євро знову почав набирати обертів, а долар трохи подешевшав. Станом на 15 листопада американська валюта коштує в середньому 40,70 грн/долар, а європейська подорожчала до 41,22 грн/євро.

Долар подешевшав, а євро знову пішов вгору: що відбувається з курсом валют в Україні в середині листопада

Продати американську валюту в обмінниках на сьогоднішній день у середньому можна за курсом 40,20 грн. за дол., євро – по 40,20 грн. за євро.

Готівковий курс долара у банках у середньому підвищився на 1 копійку у продажу – до 40,7 грн/долар, а у купівлі долар у середньому подорожчав на 2,5 копійки – до 40,2 грн/долар. Євро подорожчав у банках на 5 копійок – до 41,2 грн/євро, а у купівлі виріс на 30 копійок – до 40,3 грн/євро.

У ПриватБанку долар продається за курсом 40,30 грн/долар, євро – по 41 грн за євро. Райффайзен Банк 15 листопада опустив курс продажу долара на 40 копійок – до 40,8 грн/долар. Серед великих банків найвищий курс встановлено у ПУМБі – 41 грн/долар. В Укрексімбанку курс долара складає 40,75 грн/долар. В Ощадбанку курс не змінився – 40,7 грн/долар. В Укргазбанку та Альфа-Банку долар коштує 40,55 грн., в Універсал Банку – 40,5 грн.

Долар подешевшав, а євро знову пішов вгору: що відбувається з курсом валют в Україні в середині листопада

Курс євро у ПриватБанку піднявся на 10 копійок – до 41 грн/євро. Стільки ж коштує євро в Райффайзен Банку. Ощадбанк підняв курс європейської валюти до 41,25 грн за євро. Найдорожче євро продається у ПУМБі – по 40,75 грн за євро, а найдешевше у ПриватБанку – по 40 грн за євро.

Долар подешевшав, а євро знову пішов вгору: що відбувається з курсом валют в Україні в середині листопада

Нагадаємо, економісти зробили прогноз щодо курсу долара в Україні на наступний рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атакуВ Україні ввели екстрені відключення електроенергії через чергову ракетну атаку
Найбагатша людина в Україні: як Рінат Ахметов зміг залишитися на першому рядку рейтингу після 2004 та 2014Найбагатша людина в Україні: як Рінат Ахметов зміг залишитися на першому рядку рейтингу після 2004 та 2014
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціниВ Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни
В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінилиВ Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Окупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику на ХерсонщиніОкупанти знищили найбільшу в Європі птахофабрику на Херсонщині
Нідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 мільйонів євроНідерланди нададуть Україні кредит на суму до 200 мільйонів євро
Глава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризуГлава Binance попередив про «каскадну» криптовалютну кризу
Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанкуНацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку
Последние новости
Подгружаем последние новости