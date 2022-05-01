РоSSия может отключить газ Европе 21 мая

21 мая истекает установленный Россией срок для ответа на их требование по оплате за газ рублями. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на правительство и компании Финляндии.

Отмечается, что в Финляндии готовятся к прекращению Россией поставки природного газа в страну. Причина – требование РФ об оплате поставок в рублях.

В Финляндии также предполагают, что в это же время РФ может отключить от своего газа многие страны ЕС .

"В "Газпроме" заявили, что согласие на новые требования об оплате является условием для продления бесперебойных поставок газа", – говорится в сообщении.

Прекращение поставки роSSийского газа может произойти 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование.