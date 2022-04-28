Курс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евро

В четверг, 28 апреля, доллар оказался на пороге самого высокого уровня за два десятилетия. Иена упала до самого низкого уровня с 2002 года, а курс доллар/евро движется к паритету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евро
фото: twitter.com

Что значит более сильный доллар

Иена упала до 20-летнего минимума и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.

Падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,7 — наивысшего уровня за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней конца 2002 года.

По мнению аналитиков, более сильный доллар, вероятно, будет оказывать давление на развивающиеся рынки, а также затормозит экономику США.

Что касается других валют, энергетический кризис в Европе ударил по единой валюте, при этом евро протестовал основную поддержку на уровне 1,0543 доллара.

Падение евро к пятилетнему минимуму возвращает вероятность, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.

На рынках нависла неопределенность по поводу экономических последствий войны РоSSии против Украины, о чем свидетельствует прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Как писал «Минфин», НБУ будет держать фиксированный курс на уровне 29,25 гривен за доллар в течение действия военного положения и ослаблять валютные ограничения осторожно, учитывая возможное влияние на финансовую стабильность.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисовПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Рынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней АзииРынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней Азии
Rozetka на время войны поменяла название брендаRozetka на время войны поменяла название бренда
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ начал устанавливать официальный курс для еще двух валютНБУ начал устанавливать официальный курс для еще двух валют
Meta превзошла ожидания инвесторов: акции выросли на 18% после публикации отчетностиMeta превзошла ожидания инвесторов: акции выросли на 18% после публикации отчетности
Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историейЕвропейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историей
На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в УкраинеНа 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине
Доллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в УкраинеДоллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в Украине
Германия планирует выделить 20 миллионов евро на культурную поддержку УкраиныГермания планирует выделить 20 миллионов евро на культурную поддержку Украины
Еврокомиссия предлагает отменить на год пошлины на весь экспорт из Украины в ЕСЕврокомиссия предлагает отменить на год пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС
В Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рубляхВ Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рублях
В украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахарВ украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахар
Цена газа в Европе за несколько минут торгов подскочили на четверть из-за новостей "Газпрома"Цена газа в Европе за несколько минут торгов подскочили на четверть из-за новостей "Газпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости