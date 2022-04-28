Курс доллара к иене вырос до 20-летнего максимума. Что с курсом евро

Иена упала до 20-летнего минимума и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности.

Падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,7 — наивысшего уровня за пять лет. Дальнейшее продвижение выше 103,82 приведет к тестированию уровней конца 2002 года.

По мнению аналитиков, более сильный доллар, вероятно, будет оказывать давление на развивающиеся рынки, а также затормозит экономику США .

Что касается других валют, энергетический кризис в Европе ударил по единой валюте, при этом евро протестовал основную поддержку на уровне 1,0543 доллара.

Падение евро к пятилетнему минимуму возвращает вероятность, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.