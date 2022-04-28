Зависимость Германии от роSSийского газа упала на треть

Зависимость Германии от поставок роSSийского газа уменьшилась почти на треть — с 55% до 35%. Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Габек на брифинге 27 апреля, передает Укринформ.

Зависимость Германии от роSSийского газа упала на треть

«В случае с газом мы упорно работаем, чтобы преодолеть высокий уровень зависимости, который был у Германии, что было ошибкой… Определенным успехом является то, что нам удалось снизить ее с 55% до 35%», — сказал министр.

Он проинформировал, что газовые хранилища заполняются «медленно, но постоянно». По состоянию на сегодняшний день они заполнены на 33,5%.

Габек также сообщил, что Федеральное сетевое агентство «старается понять», почему фактически пустотой стоит подземное хранилище газа «Реден». Оно прекратило закачку газа 1 апреля.

«Реден» мощностью 4,2 млрд куб. м является самым большим в ФРГ и одним из крупнейших в Европе подземных хранилищ газа. В настоящее время оно заполнено только на 0,51%. Оператором газохранилища выступает немецкая Astora GmbH — дочерняя компания Gazprom Germania Gmbh.

РоSSийский газовый шантаж

27 апреля Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к «Газпрому», сообщил, что уже четыре европейских компании оплатили газ в рублях.

Крупнейшая польская газовая компания PGNiG сообщила, что во вторник получила письмо от Газпрома о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды. Этим роSSийский монополист нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Также «Газпром» проинформировал болгарскую газовую компанию Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля. Министерство энергетики Болгарии заявило, что принимает меры по обеспечению альтернативных поставок газа. В то же время, необходимости ограничивать потребление газа в стране оно не видит.

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