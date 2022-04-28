Япония предоставит кредит Украине в размере $100 млн на 30 лет

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении нашей стране кредита в размере $100 миллионов, в рамках поддержки Украины. Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«Сегодня, 28 апреля 2022 года, подписано соглашение между правительством Украины и правительством Японии о кредите Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины», — сообщили в министерстве.

Кредит будет использован для стабилизации бюджетной ситуации и обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Также Украина получит грант в размере $2,3 миллиона, который будет направлен на закупку медицинского оборудования.