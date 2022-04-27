В Польше стремительно растут цены на аренду жилья

За период войны более 3 млн украинцев выехали в Польшу . Поскольку многие из них ищут место для длительного проживания, то спрос на аренду квартир в крупных городах вырос в несколько раз, а вместе с тем выросли и цены на жилье. Чаще всего беженцы из Украины ищут жилье в Кракове, Лодзе и Варшаве.

По данным польского портала по недвижимости, количество доступных к сдаче квартир в Варшаве, Гданьске и Познани после приезда украинцев сократилось на 34-40%. В Кракове, Вроцлаве и Лодзи их число снизилось более чем на 60%.

Повышенный спрос сразу же отразился на ценах на аренду квартир. Среднемесячная стоимость квартир выросла в марте на 5%, по сравнению с февралем, - с 2721 злотых до 2863 злотых. В Варшаве и Вроцлаве средние показатели выросли на 7% и 8,6%.

По данным компании по недвижимости Morizon, цены на недвижимость в Варшаве за год выросли примерно на 10%, достигнув в среднем 13 254 злотых (2860 евро) за квадратный метр. В Гданьске, Кракове, Лодзе, Вроцлаве и Познане цены выросли почти вдвое - в среднем до 12 166 злотых (2 620 евро) за квадратный метр.

Ранее сообщалось, кому из украинцев, которые потеряли жилье во время войны, государство выдаст новую квартиру.