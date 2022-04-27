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2022-04-27
В Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рублях
Открытым остается вопрос, почему бы не назвать этих покупателей, информирует
Десять европейских покупателей роSSийского газа уже якобы открыли счета в роSSийском Газпромбанке, чтобы рассчитываться за газ в рублях, как того потребовала РоSSия после введения против страны-агрессора валютных и финансовых санкций. Об этом сообщает
Отмечается, что открытие счетов было нужно для оплаты поставок по новому механизму — с конвертацией в рубли.
Четыре покупателя, по данным Bloomberg, полученным от источника в Газпроме, уже заплатили за газ в рублях.
Лия Ильченко, ZN.ua