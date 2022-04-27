В Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рублях

Десять европейских покупателей роSSийского газа уже якобы открыли счета в роSSийском Газпромбанке, чтобы рассчитываться за газ в рублях, как того потребовала РоSSия после введения против страны-агрессора валютных и финансовых санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в "Газпроме.



Отмечается, что открытие счетов было нужно для оплаты поставок по новому механизму — с конвертацией в рубли.

Четыре покупателя, по данным Bloomberg, полученным от источника в Газпроме, уже заплатили за газ в рублях.