В Газпроме распространяют "инсайды" о 10 покупателях газа в Европе, согласившихся на расчеты в рублях

Открытым остается вопрос, почему бы не назвать этих покупателей, информирует ZN.ua.

В Газпроме распространяют

Десять европейских покупателей роSSийского газа уже якобы открыли счета в роSSийском Газпромбанке, чтобы рассчитываться за газ в рублях, как того потребовала РоSSия после введения против страны-агрессора валютных и финансовых санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в "Газпроме.

Отмечается, что открытие счетов было нужно для оплаты поставок по новому механизму — с конвертацией в рубли.

Четыре покупателя, по данным Bloomberg, полученным от источника в Газпроме, уже заплатили за газ в рублях.


Лия Ильченко, ZN.ua

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