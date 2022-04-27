В украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахар

Цены на социально значимые товары в Украине в военное время регулируются, однако, минимальное повышение неизбежно. Так, в апреле украинские супермаркеты повысили цены на сахар на 70 копеек за килограмм.

В украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахар

Таким образом, стоимость сахара в апреле по сравнению с мартом выросла, но подорожание не критичное. В марте сахар в среднем стоил 26,25 грн/кг, а в апреле его стоимость выросла до 26,90 грн/кг.

В разных супермаркетах цены отличаются. Так, самые демократичные цены на сахар установлены в супермаркетах Varus – 26,60 грн/кг. Килограмм сахара в Metro будет стоить 26,90 грн, а в "Ашане" - 27,20 грн/кг.

В украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахар

За год сахар в Украине подорожал на 3 грн за кг. По состоянию на 1 апреля 2021 года, стоимость сахара была 23,66 грн/кг.

Этот продукт стал рекордсменом по росту цен в 2021 году, и в 2022 цены на сахар продолжают расти и дальше. Вместе с ним дорожают и другие продукты питания: подсолнечное и сливочное масло, твердый сыр, крупы, хлеб, а также сезонные овощи. В то же время, несмотря на войну, в Украине в последнее время подешевели яйца. Связано это с тем, что при отсутствии экспорта яйца сбывают исключительно украинцам. Предложение порой превышает спрос.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли цены на сливочное масло и твердые сыры.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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