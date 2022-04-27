В Польше не хватает украинских работников: под угрозой сбор урожая клубники

В Польшу после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину в поисках безопасного убежища выехали более 2 млн украинцев. В основном это женщины и дети. Польские аграрии считают, что в текущем году под угрозой находится сбор урожая клубники из-за нехватки украинских работников.

В Польше не хватает украинских работников: под угрозой сбор урожая клубники

В 2021 году у польских фермеров были проблемы из-за недостатка работников для сбора урожая клубники. В нынешнем году ситуация будет еще хуже, так как украинские мужчины не смогут приехать в Польшу из-за войны с роSSийскими оккупантами. По мнению польских фермеров, украинские женщины, приехавшие в Польшу, не пойдут трудиться в сельское хозяйство.

Польские аграрии пока не знают, как решить данную проблему. Они надеются, что в Украине ситуация изменится, роSSийские оккупанты будут изгнаны, и украинцы смогут приехать в Польшу.

В Польше не хватает украинских работников: под угрозой сбор урожая клубники

Между тем, урожаю клубники в Польше грозит также холодная погода. Сейчас в Польше (в Варшаве) клубника стоит 10-12 злотых за килограмм. Эксперты считают, что грунтовая клубника будет стоить около 15 злотых за килограмм.

Ранее стало известно, что в Польше нашли способ трудоустроить украинцев, которые не знают польский язык.


Максимов Віталій, Тудей

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