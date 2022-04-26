Тариф на газ изменится с 1 мая для многих потребителей

Правительство приняло решение оставить тарифы на коммуналку неизменными до конца войны. Однако некоторых бытовых потребителей все же с 1 мая тариф на газ изменится.

С 1 мая изменится тариф на газ для многих потребителей: облгазы сделают перерасчет по новой цене

Об этом сообщила пресс-служба компании Твой Газсбыт. К этому бренду принадлежат многие облгазсбыты, и все они работают по единому тарифу для населения.

Перевод на новый тариф коснется тех клиентов компании, которые получали газ по тарифу "Твой газ Равномерный платеж". Его действие заканчивается для всех 30 апреля. И далее всем, кто оплачивал голубое топливо по этому тарифу, будут предоставлять услуги уже по новым тарифным правилам.

Клиенты, которые пользовались тарифом "Твой газ Равномерный платеж" платили ежемесячно одинаковую сумму за газ, независимо от месячных объемов потребления. А теперь их всех переведут на тариф "Твой газ Годовой".

С 1 мая изменится тариф на газ для многих потребителей: облгазы сделают перерасчет по новой цене

При этом клиентам вовсе не нужно самим идти к своим поставщикам газа. Перевод будет осуществлен автоматически. Уже примерно к середине мая облгазсбыты, принадлежащие к компании Твой Газсбыт, сведут балансы оплаченного и потребленного газа для каждого клиента, пользовавшегося тарифом "Твой газ Равномерный платеж".

"Если вы использовали больше газа, чем в прошлом отопительном сезоне, нужно будет оплатить разницу по цене 7,99 грн за куб. Если вы потребили меньше газа – мы вернем средства на ваш Личный счет в качестве переплаты. Для окончательного расчета очень важно, чтобы вы по состоянию на 30 апреля зафиксировали показатели своего счетчика и передали их вашему оператору ГРМ", - говорится в сообщении.

На сегодня бытовые клиенты областных компаний, работающих под брендом Твой Газсбыт, пользуются тарифом на газ 7,99 гривны за кубометр. Эта же стоимость, очевидно, сохранится до окончания войны.

Напомним, с 1 мая предполагался переход с учета потребления газа в кубометрах на учет в киловатт-часах. Впрочем,теперь не исключено, что новый метод учета перенесут на более поздний период.


Марченко Любов, Тудей

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