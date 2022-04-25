Верификация пенсий: В Минфине рассказали о тщательной проверке и отмене некоторых выплат

На фоне войны и ужесточения расходов бюджета пенсии и социальные выплаты в Украине подвергнут еще более тщательной верификации, чем подвергали до этого. Некоторые выплаты, по которым будут обнаружены спорные моменты и нарушения закона, будут отменены или сокращены. Однако основной части пенсий и социальных выплат изменения не коснутся. Пока.

Верификация пенсий в Украине: в Минфине рассказали об отмене и сокращении некоторых выплат

Об этом рассказал во время всеукраинского телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

"Расходы социального блока у нас в приоритете, как и военные расходы. Поэтому я не прогнозирую сейчас такие сокращения, не вижу пока в них необходимости", - рассказал глава Минфина.

Вместе с тем, в правительстве не скрывают, что все пенсии и социальные выплаты будут подвергнуты верификации. Причем она будет еще более жесткой, чем проводилась ранее. Поэтому не исключено, что в результате такой проверки численность получателей социальной помощи сократится, как и численность пенсионеров.

Верификация пенсий в Украине: в Минфине рассказали об отмене и сокращении некоторых выплат

Вместе с тем, все пенсии, которые положены украинцам по возрасту или на других основаниях, будут вовремя назначаться и выплачиваться. Способов обращения за пенсией по возрасту есть несколько. Причем благодаря активной диджитализации процесса, сейчас для того, чтобы подать заявление на пенсию, вовсе не обязательно обивать пороги отделений Пенсионного фонда и носиться "с бумажками". Все можно оформить онлайн, рассказал независимый консультант Сергей Коробкин.

При этом пенсия по возрасту будет назначена со дня достижения пенсионного возраста. Однако пенсионеру следует помнить, что обратиться за ней нужно в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Если же вы сделаете это позже, по истечении трех месяцев, то пенсию назначат только с фактического дня обращения. Поэтому, чтобы не терять своих же денег, лучше подать заявление на назначение пенсии вовремя.

Напомним, украинцам рассказали, как изменить способ получения пенсии онлайн – без визита в органы ПФУ.


Марченко Любов, Тудей

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