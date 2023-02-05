Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"

У літаку сталася масова бійка між 15-ма жінками.

Рейс до Бразилії перетворився на хаос - зчепилися 15 жінок, вони "роздавали" один одному ляпаси, тягали за волосся і кричали.

Як повідомляє Daily Mail, бійка сталася під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Сальвадору до Сан-Паулу.

Сварка виникла між двома сім'ями після того, як мати запитала пасажирку, чи може вона помінятися місцями з її дитиною з особливими потребами.

Отримавши відмову, жінка почала бійку, до якої підключилися інші. Члени екіпажу, які намагалися припинити бійку, опинилися в епіцентрі розбірок.

На щастя, бійка сталася до зльоту та всіх учасників бійки вдалося висадити. Проте виліт затримали через конфлікт.

Раніше повідомлялося, що росіянин зняв на відео, як витікає з крила літака паливо перед зльотом.

У РФ пасажир літака "Уральських авіаліній" зняв на відео, як перед вильотом з крила почало витікати паливо.

"Під час вирулювання на злітно-посадкову смугу для вильоту до Москви з дренажного отвору правого напівкрила потекло авіапаливо.

Про розлив авіагасу пілоти дізналися від диспетчера. Екіпаж відразу припинив рух і вимкнув двигуни", - йдеться в повідомленні.

На борту перебували 204 пасажири та сім членів екіпажу.