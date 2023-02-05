Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"
У літаку сталася масова бійка між 15-ма жінками.
Рейс до Бразилії перетворився на хаос - зчепилися 15 жінок, вони "роздавали" один одному ляпаси, тягали за волосся і кричали.
Як повідомляє Daily Mail, бійка сталася під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Сальвадору до Сан-Паулу.
Сварка виникла між двома сім'ями після того, як мати запитала пасажирку, чи може вона помінятися місцями з її дитиною з особливими потребами.
Отримавши відмову, жінка почала бійку, до якої підключилися інші. Члени екіпажу, які намагалися припинити бійку, опинилися в епіцентрі розбірок.
На щастя, бійка сталася до зльоту та всіх учасників бійки вдалося висадити. Проте виліт затримали через конфлікт.
Раніше повідомлялося, що росіянин зняв на відео, як витікає з крила літака паливо перед зльотом.
У РФ пасажир літака "Уральських авіаліній" зняв на відео, як перед вильотом з крила почало витікати паливо.
"Під час вирулювання на злітно-посадкову смугу для вильоту до Москви з дренажного отвору правого напівкрила потекло авіапаливо.
Про розлив авіагасу пілоти дізналися від диспетчера. Екіпаж відразу припинив рух і вимкнув двигуни", - йдеться в повідомленні.
На борту перебували 204 пасажири та сім членів екіпажу.