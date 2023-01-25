ДТП з поліцейським авто у Києві: чому суд став на бік водія

Якщо у поліцейського автомобіля, який потрапив у ДТП, не було включено проблисковий маячок і він не подавав спеціальний звуковий сигнал, то простий водій, інший учасник аварії, ні в чому не винен. Таке рішення у справі № 759/12885/22 прийшов Святошинський районний суд м. Києва.

У серпні 2022 року у Києві водій автомобіля Daewoo Sens не пропустив поліцейський автомобіль Toyota Prius, який їхав за викликом на пожежу. Внаслідок цього сталася ДТП. Обидва автомобілі зазнали значних пошкоджень. Відносно водія Daewoo Sens правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У суді водій Daewoo свою провину не визнав. Він заявив, що не бачив проблисковий маячок поліцейського автомобіля і не чув звукових сигналів. Він також стверджував, що не порушував правил дорожнього руху, а поліцейський автомобіль у нього врізався. Водій звернув увагу суду на фотографії з протоколу, які, на його думку, свідчать, що поліцейський автомобіль не мав включений маячок.

Правоохоронці в суді заявили, що проблисковий маячок було включено, як і звуковий сигнал.

Суд уважно вивчив матеріали справи та дійшов висновку, що у діях водія немає складу злочину, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та закрив справу.

Виявляється, з аудіо запису з нагрудної камери поліцейського виходе, що спеціальний звуковий сигнал поліцейський автомобіль увімкнув безпосередньо в момент зіткнення з Daewoo. Крім того, з розмови між поліцейськими зрозуміло, що водій поліцейського автомобіля виїхав на перехрестя без проблискового маячка.

При цьому обидві сторони надали суду письмові свідчення свідків. Суд зауважив, що всі сумніви мають трактуватися на користь обвинуваченого.

Таким чином, водія Daewoo Sens визнали невинним у ДТП. Рішення дуже важливе, адже з ухвали Святошинського районного суду м. Києва виходе, що обидва автомобілі, які потрапили в аварію, отримали серйозні пошкодження (на яку суму – не повідомляється). Тепер через суд має вирішуватись питання компенсації завданих збитків.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, коли в Україні суд може скасувати штраф у розмірі 170 тисяч гривень власнику автомобіля на іноземних номерах.