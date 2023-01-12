У 2023 році з'явиться кросовер Toyota Century

Компанія Toyota в 2023 році випустить на ринок новий кросовер, який створять на базі люксового седана Toyota Century. Про це повідомило японське видання Best Car Web із посиланням на інсайдерську інформацію.

Toyota Century випускають із 1967 року. Цей седан називають японським Rolls-Royce. Він досі зберіг свій початковий традиційний дизайн. Century поточного покоління має деякі елементи у стилі ранніх моделей Lexus LS.

Як Toyota переробить седан Century у кросовер – поки що не відомо. У принципі, подібні перетворення вже були. У седанів і хетчбеків збільшували дорожній просвіт, додавали їм пластиковий обвіс, повний привід і таке інше. В результаті вийшли "майже кросовери".

За даними Best Car Web, кросовер Toyota Century буде оснащуватися 3,5-літровим гібридним двигуном V6. До речі, цим двигуном зараз оснащуються такі моделі, як, наприклад, Lexus LS 500h і LC 500h. Нагадаємо, у седана Century двигун V8.

Інсайдери стверджують, що новий японський кросовер за своїми розмірами буде приблизно таким, як Rolls-Royce Cullinan. Але Toyota поки що інформацію видання Best Car Web ще не підтвердила.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали Toyota Camry нового покоління.