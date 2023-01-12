У 2023 році з'явиться кросовер Toyota Century

Компанія Toyota в 2023 році випустить на ринок новий кросовер, який створять на базі люксового седана Toyota Century. Про це повідомило японське видання Best Car Web із посиланням на інсайдерську інформацію.

У 2023 році з'явиться кросовер Toyota Century

Toyota Century випускають із 1967 року. Цей седан називають японським Rolls-Royce. Він досі зберіг свій початковий традиційний дизайн. Century поточного покоління має деякі елементи у стилі ранніх моделей Lexus LS.

Як Toyota переробить седан Century у кросовер – поки що не відомо. У принципі, подібні перетворення вже були. У седанів і хетчбеків збільшували дорожній просвіт, додавали їм пластиковий обвіс, повний привід і таке інше. В результаті вийшли "майже кросовери".

У 2023 році з'явиться кросовер Toyota Century

За даними Best Car Web, кросовер Toyota Century буде оснащуватися 3,5-літровим гібридним двигуном V6. До речі, цим двигуном зараз оснащуються такі моделі, як, наприклад, Lexus LS 500h і LC 500h. Нагадаємо, у седана Century двигун V8.

Інсайдери стверджують, що новий японський кросовер за своїми розмірами буде приблизно таким, як Rolls-Royce Cullinan. Але Toyota поки що інформацію видання Best Car Web ще не підтвердила.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали Toyota Camry нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У ЗСУ надійшли нові канадські бронеавтомобілі RoshelУ ЗСУ надійшли нові канадські бронеавтомобілі Roshel
SsangYong змінитьназву на KG Mobility через “болісний імідж“SsangYong змінитьназву на KG Mobility через “болісний імідж“
У Туреччині перекинувся автобус, є загиблі та постраждаліУ Туреччині перекинувся автобус, є загиблі та постраждалі
У Китаї почали продавати рамний пікап за 12 460 доларівУ Китаї почали продавати рамний пікап за 12 460 доларів
Названо бестселери серед нових автомобілів в УкраїніНазвано бестселери серед нових автомобілів в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
Кросовер Hyundai Creta стане електромобілемКросовер Hyundai Creta стане електромобілем
Названо найбільш безпечні кросовери для задніх пасажирівНазвано найбільш безпечні кросовери для задніх пасажирів
Кросовер Volkswagen Taigo стане дешевшимКросовер Volkswagen Taigo стане дешевшим
Bentley повідомив про рекордний продаж авто класу люкс у 2022 роціBentley повідомив про рекордний продаж авто класу люкс у 2022 році
Шпигуни вперше показали найменший кросовер VolvoШпигуни вперше показали найменший кросовер Volvo
Що буде з ринком б/в авто в Україні в 2023 році - прогноз експертівЩо буде з ринком б/в авто в Україні в 2023 році - прогноз експертів
ТОП-10 найбільш проблемних кросоверів та SUVТОП-10 найбільш проблемних кросоверів та SUV
Вантажівки та спецавто, які найчастіше купували в Україні в 2022 році: статистика від «Укравтопрому»Вантажівки та спецавто, які найчастіше купували в Україні в 2022 році: статистика від «Укравтопрому»
Toyota тестує у Європі новий компактний кросоверToyota тестує у Європі новий компактний кросовер
“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз““Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“
Последние новости
Подгружаем последние новости