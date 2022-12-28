Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер

Китайська компанія Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер Kaiyi Kunlun. У стандартній комплектації він коштує 15 300 доларів.

Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер

Kaiyi – бренд, під яким Chery випускає доступні автомобілі. У 2023 році з'явиться Kunlun. Цей кросовер вже можуть заздалегідь замовити жителі Китаю.

Kaiyi Kunlun побудовано на платформі i-FA компанії Chery. Його довжина складає 4738 мм, ширина – 1968 мм, висота – 1708 мм, а колісна база – 2820 мм. Покупцям його пропонують у двох версіях – на 5 та 7 осіб.

У цього кросовера масивна решітка радіатора з пластинами в стилі Hyundai Tucson, смужка, що світиться над верхньою кромкою решітки, висувні ручки дверей і 20-дюймові колісні диски (у них два варіанти дизайну).

Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер

У салоні встановлені триспицеве багатофункціональне кермо і великий дисплей інформаційно-розважальної системи. Є система допомоги водієві 2-го рівня, система утримання смуги руху, адаптивний контроль та інше.

У лінійку двигунів входять 1,5- та 2,0-літрові бензинові агрегати, які працюють з роботизованою коробкою передач DCT. Пізніше покупцям запропонують гібридну версію PHEV. Така версія з одним електромотором на електротязі проїжджає 120 км, а з двома електромоторами – 180 км.

У стандартній комплектації Kaiyi Kunlun коштує 15 300 доларів. Топова гібридна версія – 34 400 доларів.

Chery почала приймати замовлення на новий бюджетний кросовер

Раніше стало відомо, що в українських автошколах зміниться схема складання іспитів на отримання прав водія.


Максимов Віталій, Тудей





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