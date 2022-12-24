Chevrolet почав тестувати новий кросовер

Chevrolet почав тестувати на дорогах загального користування середньорозмірний кросовер Chevrolet Equinox нового, четвертого, покоління. Фотошпигуни вже його сфотографували під час тестів у США.

Chevrolet почав тестувати новий кросовер

Chevrolet Equinox випускають з 2004 року. Автомобілістам наразі пропонують його третє покоління (з 2017 року). На шпигунських фотографіях ми бачимо кросовер із двигуном внутрішнього згоряння. Він не буде просто копією електромобіля Chevrolet Equinox, який дебютував раніше у 2022 році.

Новий Equinox виглядає квадратнішим, ніж раніше. У передній частині помітно вплив дизайну електричного Equinox EV. Зрозуміло, що Chevrolet слідує сучасній "квадратній" тенденції створення кросоверів. У такому "квадратному" стилі створені такі моделі, як нові Honda Pilot і Subaru Forester.

Chevrolet почав тестувати новий кросовер

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів Chevrolet Equinox четвертого покоління – ще не відомо. Модель третього покоління оснащується чотирициліндровим 1,5-літровим двигуном із турбонаддувом потужністю 175 к.с. Привід – передній або повний. Не виключено, що покупцям запропонують версію із повноцінною гібридною силовою установкою.

Коли Chevrolet випустить на ринок новий Equinox? Офіційно про це ще нічого не відомо. Можливо, у продажу він з'явиться у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше Chevrolet представив новий бюджетний Aveo.


Максимов Віталій, Тудей





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