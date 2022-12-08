У листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону

За минулий місяць українці зареєстрували 14,9 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 1% менше, ніж у жовтні поточного року та майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником, повідомляє Укравтопром.

Фото: gsminfo.com.ua

Найпопулярніші вживані авто

У листопаді трійка найпопулярніших вживаних авто виглядає наступним чином:

На першому місті знаходиться Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf — 994 шт.

На третьому місці Volkswagen Passat — 709 шт.

Також у ТОП-5 місяця увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).

Всього з січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік.

В Укравтопромі зазначили, що таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже уп’ятеро перевищило листопадовий ринок нових.