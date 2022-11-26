Mini тестує новий електричний кросовер Aceman

Mini продовжує тестувати новий електричний кросовер Mini Aceman. Його помітили під час дорожніх тестів у Мюнхені, Німеччина.

Mini тестує новий електричний кросовер Aceman

За чутками, Mini Aceman у модельній лінійці Mini може замінити Clubman. Цей кросовер збудували на спеціальній електричній платформі (у її створенні брала участь також китайська компанія Great Wall.). Його довжина складає 4050 мм, а ширина – 1990 мм.

Очікується, що компактний Aceman отримає просторий салон. Це цілком логічне припущення, адже він не має двигуна внутрішнього згоряння, вихлопних систем, паливного бака і т.д.

Влітку 2022 року публіці показали концепт Aceman. У нього інтер'єр був виконаний у мінімалістичному стилі. Попереду в центрі він мав великий круглий дисплей і проекційну систему. Можливо, приблизно такий самий салон буде й у серійної версії.

Mini тестує новий електричний кросовер Aceman

На жаль, Mini зовсім нічого не сказав про те, якою e Aceman буде електрична силова установка і який у нього буде запас ходу. Але багато говорять про новий підхід до дизайну, компонування салону і т.д.

Коли Mini почне продавати електричний кросовер Mini Aceman - ще точно не відомо. Мабуть, у продажу він з'явиться у 2023 чи 2024 році.

Mini тестує новий електричний кросовер Aceman

Нагадаємо, раніше BMW показав на тизері BMW M2 нового покоління. Це буде його друге покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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