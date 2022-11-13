Ціни на бензин, ДП та автогаз: АЗС змінили вартість палива перед вихідними

За добу середні ціни на бензин на українських автозаправних станціях знизилися, дизпаливо подорожчало, а вартість автогазу залишилася незмінною.

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на дані Консалтингової групи А-95.

Так, бензин А-95+ подешевшав на 7 коп. – до 49,94 грн./л, А-95 знизився в ціні на 2 коп. – до 49,38 грн./л, а А-92 на 5 коп. – до47, 83 грн./л.

У той же час середня ціна на дизельне паливо стала вищою. За добу паливо подорожчало на 1 коп. — до 53,90 грн/л.

Автогаз залишився без змін – 28,55 грн/л.





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