Заправка балону газом: як розрахувати рівень наповнення

Законодавчо наповнювати балони на АГЗС заборонено, утім, це місце лишається найпоширенішим джерелом оновлення запасів через його простоту. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Артем Куюн, експерт «Консалтингової групи А-95», - «LPG на сторожі енергетичної безпеки».

З одного боку, ніяких високих технологій у користуванні газовим балоном немає, з іншого — талмуд правил експлуатації газових приладів написано кров’ю, інформує ZN.ua .

Базове правило безпеки — межа наповнення. Максимальний рівень становить 85% від номінального обсягу балона. Густина побутового пропан-бутану — близько 0,54 кг/літр. Це майже в 1,5 разу більше за дизпаливо та бензин. Через низьку щільність скраплений газ більш буйно реагує на зміну температури — сильно скорочується в обсязі під час морозу та різко розширюється у теплі.

Тому найбільш проблематична ситуація, коли балон задули по вінця на морозі, а потім занесли в тепле приміщення. 2012 року чотири людини загинули у Харкові через вибух балона, який заправили на АГЗС у мороз і залишили біля обігрівача в квартирі.

Наповнення на 85% майже цілком нівелює ймовірність вибуху через можливий стрибок тиску. Тому кожен користувач скрапленого газу має вміти розрахувати максимальний обсяг заправки. Важливий нюанс, про який треба пам’ятати, — газ у балоні ніколи не випаровується в нуль. З власного досвіду можу сказати, що у ємності, де вже немає нормального для використання тиску, може лишатися від 15 до 30% газу від номінального обсягу.

Алгоритм розрахунку безпечного обсягу заправки неважкий:

Обчислити вагу балона.

Від загальної ваги відняти вагу тари, вона завжди зазначена на самому балоні або на шильдіку. Це буде вага залишку.

Залишок ділимо на 0,54 та отримуємо обсяг у літрах.

Номінальний обсяг балона множимо на 0,85 і віднімаємо обсяг залишку. В результаті знаходимо максимальний обсяг газу, який можна заправляти.

Наприклад, маємо використаний 27-літровий балон із зазначеною вагою тари 11 кг. Припустимо, що сумарна вага із залишком становить 13,5 кг. Це значить, що у балоні лишилося 2,5 кг, або 4,6 л, газу (2,5 ділимо на 0,54). Безпечні 85% від 27 літрів — майже 23 л. Тобто треба задути у балон не більш як 18,4 літра (це 23 л - 4,6 л).