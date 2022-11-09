На продаж популярних б/в автомобілів в Україні потрібно 18 днів

За даними Інституту досліджень авторинку та AUTO.RIA, в Україні зараз для того, щоб продати б/в автомобіль найбільш насиченого сегмента ринку (за ціною від 4000 до 9000 доларів) потрібно в середньому 18 днів. У цьому сегменті найбільше реєструють угод купівлі-продажу.

Від 7 до 13 днів у середньому йде на продаж в Україні автомобілів початкового цінового сегменту (до 3000 доларів). Але це не автомобілі мас-маркету, тому їх не можна вважати найпопулярнішими.

Далі зі збільшенням ціни вживаних автомобілів збільшується час, за який їх можна продати. На продаж дуже дорогих б/в машин йде в середньому 37 днів.

Експерти Інституту досліджень авторинку наголосили, що час продажу конкретного автомобіля залежить від багатьох факторів. Наприклад, від його ціни стосовно вартості інших аналогічних моделей на ринку, стану, прозорої історії автомобіля, готовності власника до технічної перевірки машини на СТО.

Крім того, швидше продати автомобіль можна, якщо в оголошенні про продаж дати хороший його опис та фотографії, якщо ввічливо та професійно спілкуватися з покупцем по телефону та при особистій зустрічі, а також якщо просувати своє оголошення про продаж за допомогою реклами.

Тим часом, раніше стало відомо, що під час війни українці стали рідше купувати нові автомобілі.