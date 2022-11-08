ЄС попросив продовжувати випускати бензинові та дизельні автомобілі

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон закликав автовиробників продовжувати випускати автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. Це дозволить Євросоюзу зберегти робочі місця та експортний потенціал.

З 2035 року в Євросоюзі заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі. У продажу залишаться лише електромобілі та машини, які працюють на водні. Тому автовиробники, які присутні на європейському ринку, у прискореному порядку розробляють електрокари. Вони поступово відмовляються від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння. Автомобільні компанії інвестують величезні кошти у розробку та випуск автомобілів з електричною силовою установкою.

Але Тьєррі Бретон, високопосадовець Євросоюзу, закликав автовиробників не припиняти випускати бензинові та дизельні машини. За його словами, це допоможе зберегти робочі місця та зберегти експортний потенціал європейських компаній.

Раніше концерни Stellantis і Volkswagen висловили побоювання щодо заборони в Європі з 2035 року нових бензинових та дизельних автомобілів. Вони вважають, що автомобільна промисловість у Євросоюзі може рухнути, якщо не вдасться створити та продавати дешеві електромобілі.

Бретон також закликав розглянути можливість продовжити терміни продажу нових автомобілів із ДВС у Європі й після 2035 року.

Раніше стало відомо, що Renault розробив новий бюджетний електромобіль.