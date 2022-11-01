Шпигуни розсекретили новий кросовер Renault

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування новий кросовер Renault Grand Austral. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його.

Шпигуни розсекретили новий кросовер Renault

Renault Grand Austral - це подовжена версія кросовера Renault Austral, який офіційно представили раніше в 2022 році (він став заміною Renault Kadjar, чиї продажі виявилися не такими великими, як очікували боси французького автогіганта). У нього три ряди сидінь, а не два ряди, як у стандартного Renault Austral. Як він називатиметься – ще точно не відомо. Можливо, Grand Austral чи Austral Espace.

Grand Austral, помічений фотошпигунами під час тестів, сильно закамуфльований плівкою. Проте, зрозуміло, попереду він практично нічим не відрізняється від стандартного Austral. У профіль видно, що ця новинка довша за стандартну версію. Заднє звіс став довшим, щоб створити додатковий простір в салоні. Задня частина даху стала більш квадратною.

Шпигуни розсекретили новий кросовер Renault

Салони цих двох кросоверів будуть практично однаковими. Ось тільки салон Grand Austral більш просторий.

Лінійка двигунів також однакова. Це означає, що Grand Austral отримає трициліндровий 1,2 л двигун з турбонаддувом і м'якою гібридною технологією потужністю 140 к.с. Буде також гібридна силова установка E-Tech Hybrid з 1,2 л двигуном потужністю 160 або 200 к.с. Коробка передач – 6-ступінчаста механічна або автоматична.

Renault офіційно представить Renault Grand Austral, мабуть, у 2023 році. Він, звичайно, коштуватиме дорожче, ніж стандартний Austral.

Шпигуни розсекретили новий кросовер Renault

Нагадаємо, раніше Renault уперше показав новий електромобіль Renault 5.


Максимов Віталій, Тудей





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