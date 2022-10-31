У Мережу вперше потрапили фотографії нового Hyundai i20

Фотошпигуни вперше помітили та сфотографували оновлений субкомпактний хетчбек Hyundai i20 третього покоління. У продажу він з'явиться у 2023 році.

У Мережу вперше потрапили фотографії нового Hyundai i20

Дебют Hyundai i20 третього покоління відбувся на початку 2020 року. Незабаром після цього почалися його продажі. І тепер Hyundai готується оновити цю модель.

Оновлений Hyundai i20 вперше побачили під час дорожніх тестів. Його тестують у Південній Кореї. На жаль, фотошпигуни лише сфотографували новий i20 здалеку, до того ж лише його задню частину. До того ж, він практично повністю закритий камуфляжем, характерним для Hyundai.

За чутками, більшість змін у Hyundai i20 відбудуться у передній частині. З'являться нові бампери, нова решітка радіатора, нові фари і задні ліхтарі, а також нового дизайну колісні диски.

У Мережу вперше потрапили фотографії нового Hyundai i20

У лінійці двигунів серйозних змін не очікується. Як і раніше, будуть бензинові двигуни. Більшість моторів буде оснащено 48-вольтовою легкою гібридною технологією (MHEV). Коробка передач – механічна або автоматична. Привід – лише передній.

Hyundai почне продавати оновлений Hyundai i20 у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше компанія Hyundai офіційно показала свій новий мінівен Hyundai Stargazer.


Максимов Віталій, Тудей





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