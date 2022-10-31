Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3

Компанія Volkswagen планує випустити на ринок новий компактний кросовер на базі хетчбека Volkswagen ID 3. Про це розповів глава Volkswagen Томас Шефер.

Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3

З його слів, кросовер на базі хетчбека Volkswagen ID 3 вже розробляється. У продажу він з'явиться до 2026 року. Він сильно відрізнятиметься від ID 3.

Зараз найменшим електричним кросовером у модельній лінійці цього німецького автогіганта є Volkswagen ID 4. Він побудований на платформі MEB, як і ID 3. Але за своїми розмірами він помітно більше, ніж ID 3.

Скільки коштуватиме кросовер Volkswagen ID 3? Це буде найдоступніший електричний кросовер у модельній лінійці Volkswagen. За чутками, він коштуватиме менше 25 000 євро.

Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3
Volkswagen ID 3

На жаль, більше про цей кросовер поки що нічого не відомо. Натомість Шефер розповів, що до 2026 року Volkswagen розробить та випустить на ринок 10 нових електромобілів. Він стверджує, що Volkswagen матиме найбільший асортимент електромобілів з усіх автовиробників.

Так, до 2026 року у продажу з'являться два компактні електромобілі. Один із них буде кросовером. Можливо, йдеться про електричні версії моделей Volkswagen Polo та Volkswagen T-Cross.

Раніше стало відомо, що до 2030 року сімейство Volkswagen R стане повністю електричним.


Максимов Віталій, Тудей





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