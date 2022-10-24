У Києві поліція розпочала боротьбу з водіями-лихачами

У Києві останнім часом побільшало водіїв, які у вечірній час займаються дріфтом, порушуючи ПДР та комендантську годину. Правоохоронці вже оштрафували деяких порушників, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Зокрема, лише за один день у столиці на вулиці Володимирській патрульні поліцейські зупинили три автомобілі (Mercedes, BMW та Porsche), водії яких займалися дрифтингом. Щодо водіїв склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 122 КУпАП – за перевищення встановлених обмежень швидкості. Один із цих водіїв був у стані алкогольного сп'яніння (його за це теж притягли до адміністративної відповідальності).

Слід зазначити, що стосовно водія "зарядженого" Audi S3 столичні правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів – за перевищення встановлених обмежень швидкості, за керування ТЗ з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, за керування ТЗ у стані алкогольного сп'яніння, а також за порушення правил зупинки та стоянки).

Білошицький пообіцяв, що патрульні поліцейські жорстко реагуватимуть на дрифтинг у містах, оскільки це "зухвалі прояви неповаги до суспільства під час війни". За його словами, правоохоронці в деяких містах вже припинили збори любителів дрифтингу.

Нагадаємо, раніше суд пояснив, коли водій не зобов’язаний виконувати вимоги поліцейських.