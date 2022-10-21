Почалося серійне виробництво позашляховика Ineos Grenadier

Британська компанія Ineos Automotive розпочала серійне виробництво нового позашляховика Ineos Grenadier. Він є свого роду наступником класичного Land Rover Defender.

Спочатку очікувалося, що випускати новий рамний позашляховик Ineos Grenadier почнуть у 2021 році. Однак через пандемію коронавірусу та карантину (були проблеми з поставками компонентів) його випуск відклали на липень 2022 року. Але лише у жовтні 2022 року почалося його серійне виробництво. Постачання цього позашляховика розпочнеться у грудні.

Ineos Automotive продаватиме Grenadier через власну мережу, що складається з 200 центрів продажу та обслуговування по всьому світу. Вже близько 73 000 людей висловили зацікавленість у покупці цієї новинки.

Ineos Grenadier зовні дуже нагадує класичний Land Rover Defender, який компанія Land Rover вже давно не випускає. Land Rover з компанією Ineos мав навіть судову суперечку. Суд виграла Ineos.

У лінійку двигунів Grenadier увійдуть два силові агрегати. Це шестициліндрові бензиновий (281 к.с. та 450 Нм крутного моменту) й дизельний (245 к.с. та 550 Нм крутного моменту) мотори від компанії BMW. Вони працюють разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У майбутньому, можливо, з'явиться Grenadier на водневих паливних елементах (його концепт почнуть тестувати наприкінці 2022 року).

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