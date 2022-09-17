У Голландії створили найобтічніше серійне авто у світі: фото

У Північній Македонії побудують автозавод для випуску компактних електрокарів, а в Нідерландах вже випробували найаеродинамічніший електромобіль на планеті.

Голландський стартап Lightyear, як пише ресурс carscoops, відправив свій перший автомобіль на випробування в аеродинамічну трубу FKFS у німецькому Штутгарті, і результати після досліджень вражають, інформує Апостроф.

Електромобіль має коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,175, що робить його найаеродинамічнішим серійним автомобілем у світі.

Наприклад, Jeep JL Wrangler має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,454, що, незважаючи на його квадратну форму, насправді не так уже й погано. А Lexus LFA (з прибраним крилом) має Cd 0,31. У оригінальної Tesla Model S він досягає 0,24, у Model 3 - 0,23, у Lucid Air - 0,21, а у Mercedes EQS - 0,20.

Насправді, Lightyear 0 майже так само аеродинамічний, як концепт-кар Mercedes EQXX, у якого Cd 0,170.

Як довів цей автомобіль, зниження лобового опору є надзвичайно важливим для підвищення ефективності електромобілів, запас ходу яких часто знижується при тривалому русі по шосе. І підтримка низького лобового опору під час контролю підйомної сили — дуже важливий та складний баланс.

"Ми дуже пишаємося цим неймовірним досягненням ", - сказав головний технічний директор автовиробника Арджо ван дер Хам.

Такий низький коефіцієнт лобового опору у поєднанні із сонячними панелями Lightyear 0 сприяє його винятковій дальності руху. За оцінками компанії, запас ходу автомобіля становитиме 388 миль (625 км). Проте в оптимальних умовах автомобіль зможе проїхати до 43 миль (70 км) на день.

Це означає, що в умовах, коли автомобіль, капот і дах якого покриті сонячними батареями, переважно використовується для поїздок на роботу, зможе працювати місяцями, перш ніж його потрібно буде підключити до зарядного пристрою.

Тобто водії, які щодня проїжджають менше 35 км, можуть їздити протягом 2 місяців без необхідності підключення до мережі, а в сонячних країнах, таких як Португалія та Іспанія - до 7 місяців.

Lightyear 0, виробництво якого почнеться через два місяці, коштуватиме від 250 000 євро (тобто 249 731 долар США за поточним обмінним курсом).

"Це лише перший крок, автомобіль за 250 000 євро показує нам, що це можливо. Це демонстрація технологій, але насправді наша мета - вийти через три роки на масовий ринок з автомобілем за 30 000 євро", - поділився своїми планами гендиректор Lightyear Лекс Хуфслут.


Олексій Руденко, Апостроф





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